Montella: Büyük Turnuvalarda Oynama Alışkanlığı Kazanmalıyız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin Dünya Kupası'nı artık normalleştirebilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını kazanmak. Bu alışkanlığı kazanmamış olmak futbolcularımızın performasına da etki etti" dedi.

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin kırmızı kart görmesine rağmen bir forveti oyuna almakta gecikildiği yönündeki bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Barış'ı ikinci devrede oyuna soktuk sonrasında 2. forveti de aldık. Maçın gidişatına göre bir karar aldım. Çok üzgünüm. Milletimizin adına büyük beklentilerimiz vardı. Federasyon ve futbolcularımızın ne kadar çalıştığını biliyorum. Profesyonel futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar iki kere üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.

"Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. İki maçta 65 şut var"

Son iki maçta takımın kaleye toplam 65 şut çektiğini belirten Montella, "Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. İki maçta 65 şut var. Bir şekilde gol olmuyor. Bazı anlar futbolda neden yaşanıyor öğrenmek isterim. Biz gidiyoruz olmuyor ama onlar bir kere geliyorlar ve atıyorlar. Eğer biz pozisyon üretmesek bizim için bir problem olurdu ama böyle iki maçı üst üste yaşadığınızda kader bizden yana demekten başka bir söz bulamıyoruz. İki maçta düzeltmemiz gereken tek şey varsa Avustralya'nın defansının arkasına biraz daha fazla koşu yapabilirdik. Bugün bu maçta bunu yaptığımızı görünce daha ne yapılabilirdi onu düşünüyorum. Olmayınca olmuyor" dedi.

"Yapmamız gereken tek şey büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını kazanmak"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılımı normalleştirebilmesi gerektiğini aktaran Vincenzo Montella, "Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını kazanmak. Bu alışkanlığı kazanmamış olmak futbolcularımızın performasına da etki etti" ifadelerini kullandı.

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili Montella, "Bu kuraldan haberdardım bununla ilgili toplantılar da düzenledik. Her şeyi futbolculara izah ettik. Bu yeni kuralsa saygı duymak uyum sağlamanız gerekir" diye konuştu.

"Biz Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik ve bunu da sahada gösterdik"

Vincenzo Montella, turnuvaya büyük beklentilerle geldiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bugün bir kişiyi hedef gösterip onu suçlamak ve sonucu ona bağlamak en kolayı. Ben en iyisine inandım ve ona göre futbolcularımı seçtim. Benim beklentim grubu geçebilmekti. Bu sonucu öyle yada böyle kabul etmek zorundayım. Her şeyi ortaya koyduğunuz zaman futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama üzüntü de olabiliyor. Aynı hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor. Biz Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik çok büyük isteklerimiz vardı ve bunu da sahada gösterdik. Maçı kaybettiğiniz zaman en iyi oyuncular yedek kulübesindeki oyunculardır çünkü oynamamışlardır. Ben Ozan Kabak'a çok saygı duyuyorum. Kendisi benim çağıralabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı. Çok iyi ve kuvvetli bir oyuncu."

"Gücümüzü ve ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım"

Dünya Kupası'nda alınan bu sonuçtan ders almaları gerektiğini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'nin mücadeleci ruhunun var olduğunu göstermeye devam etmemiz lazım. Gurur dolu performanslar oluşturmalıyız. Çünkü Türkiye'nin renklerini temsil ettiğinizde ülkeyi, insanlarını ve kültürünü temsil ediyorsunuz. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Maçtan sonra soyunma odasından çıkarken kafamız yukarda çıkmamız lazım. Gücümüzü ve ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders bizim kendimizi daha da geliştirmemize fırsat sağlayacak. Gururla başımızı yüksek tutabilmek için görevimizi yerine getireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - SAN FRANCISCO