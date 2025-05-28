Montella: Dinlenme Öncelik - Son Dakika
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Spor

Montella: Dinlenme Öncelik

28.05.2025 17:56
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Montella, milli takım oyuncularının dinlenmesinin önemli olduğunu vurguladı, gençleri de kadroya aldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aday kadro tercihiyle ilgili, "Bazı futbolcuların dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlenmeleri konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, ay-yıldızlı takımın ABD ve Meksika ile haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İki önemli maç oynayacaklarını anlatan Montella, "Sezon sonunda gelen iki hazırlık maçı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak iki rakibe karşı mücadele edeceğiz. FIFA sıralamasında da iyi bir noktada olan iki ekip. Bizim milli takımımız da yükseldiği için böyle bir hazırlık maçı kabul gördü." diye konuştu.

Sezon sonuna gelindiğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bazı futbolcuların dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlenmeleri konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim en önemli periyodumuzun eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadroya birkaç genci de ekledik. Takip ettiğimiz gençler de var. Zor sezon geçiren veya ufak tefek sakatlıklarla boğuşan oyuncularımız konusunda böyle bir değerlendirmede bulundum. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenme fırsatı bulamamıştı. 10 gün dinlenme süreci bulmuştu. Sonra da sezona başlamıştı. Onları korumak adına bir karar aldım. Emirhan Topçu da 1,5 aydır net şekilde oynayamadı. Şu an onu kadroya almak, riske atmak istemedim. Zekice bir hareket olmazdı. Yeni sezona en iyi şekilde başlayacak değerlendirmeyi yaptım. Bu, Aral Şimşir için de geçerli. Doktorlarımızla konuştuğumuzda riskli bir dönem olacağını düşündük. Onu da korumak amaçlı kadroya almadık."

Bir basın mensubunun "Milli takımın santrfor sorunu çektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna 50 yaşındaki teknik adam, "Son iki maça baktığımızda sürekli Uluslar A Ligi'nde oynayan bir takıma 6 gol attık. Bu tarz problemleri isterim." yanıtını verdi.

"Bu tür maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretiyor"

Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Almanya'da hazırlık karşılaşmaları oynadıkları gibi 2026 Dünya Kupası sürecinde de ABD'de özel maçlar yapacaklarını aktardı.

Hazırlık maçlarında her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Montella, şunları kaydetti:

"Tüm hazırlık maçlarını değerlendirince mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce maçlarımızı Almanya'da oynamıştık. Avusturya, Macaristan ve Almanya maçları gibi mücadeleleri orada oynamıştık. Bu tür maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretiyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük. Bizi gururlandırıyor. Oraya gidip en iyisini yapmaya çalışacağız. Hazırlık çerçevesinde de ufak tefek adımlarla başlayacağız."

"En iyilerini seçtim"

İtalyan teknik adam, sakat oyuncuları riske etmediğini, yeni sezona daha iyi başlamaları adına dinlenmelerini istediğini dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kadroya genç oyuncuları da eklediklerini belirterek, "Evet, en iyilerini seçtim. Her zaman yaptığım gibi gençleri de ekledim. Beraber zaman geçirip bir şeyler katmak istiyorum. Bazı eksik isimler var. Bazıları büyük sakatlıklar geçirdi. Bazıları da ufak tefek sakatlıklar geçirdi. Ben sezon sonunda dinlenmelerine dair istekli bir insanım. Yeni sezona başladıklarında en iyi şekilde başlasınlar ki ilerleyen süreçte en iyi şekilde değerlendirmemizi yapabilelim." diye konuştu.

Kendi futbolculuk döneminde de forvetlerin farklı özellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Montella, "Kulüpler kendi dengelerini oluşturabiliyorsa milli takımda da belirli dengeler olabiliyor. Farklılık gösterme ihtimali yüksek oluyor. Kulüpte oynuyor diye milli takımda da aynısını yapamayız. Tersini de yapamayız. Pivot forvet konusunu anlayamıyorum. Kendimi düşünüyorum. Kısa boylu, belirli bir kapasiteye sahip bir oyuncuydum. Hep forvet oynadım, pozisyonda da oynarken farklı özellikleri de kontrol etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili "Biz de üzgünüz. Kendisi de çok üzgün, iletişim halindeyiz. Uzun sürdü bu sakatlık, beklentinin dışında gelişti. Yakın zamanda çalışmalara başlar ve yakın gelecekte de bize katılma fırsatı bulur." şeklinde görüş belirtti.

"Bizim için yeni bir deneyim olacak"

Montella, ABD ve Meksika özel maçlarının kendileri için farklı bir deneyim olacağının altını çizdi.

İtalyan teknik adam, mücadelelerde taktiksel olarak büyük değişiklik yapacağını düşünmediğini belirterek, "Bizim için yeni bir deneyim olacak. Avrupa'dan olmayan iki takıma karşı mücadele edeceğiz. Durumlarını kontrol edip genç oyuncuları da değerlendirerek takımımızı sahaya süreceğiz." dedi.

"Hakan için kalben en iyisini diliyorum"

Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı mücadele edecek Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na başarılar dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalben en iyisini diliyorum. Uzaklarda oyuncularımız oynadığında destek vermemiz gerekiyor. Tüm Türk halkı kalben yanında olacak. Kazanmasını dileyecek. Bizim için önemli maçlar. Maça da gideceğim. Merih Demiral da Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Onu nasıl tebrik ettiysem de Hakan'ı da kazanmaları halinde tebrik edeceğim. Geç katılmasını diliyorum. Kazansınlar, kutlasınlar öyle gelsin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Montella: Dinlenme Öncelik - Son Dakika

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