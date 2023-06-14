Montella, El Shaarawy ile Fenerbahçe hakkında görüştü

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Vincenzo Montella, Roma ile sözleşmesi sona eren Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali bulunan Montella, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Montella'nın, El Shaarawy ile yaptığı görüşmede kendisi Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda İtalyan yıldızı da yanında istediğini söyledi belirtildi.
30 yaşındaki Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.
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