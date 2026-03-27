Montella: Hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin ve hayallerinin FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirterek, "İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu edebiliriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Beşiktaş Park'ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Montella, "İlk yarıda rakibimiz geriye yaslandığında derin koşulara ihtiyacımız vardı. İkinci yarı futbolcularımız sabırlı bir şekilde oynadı. Maçın yönetimiyle alakalı bizim futbolcularımız olgun bir şekilde oynadı. Bu tarz maçlarda bazen sabırsız olabilirsiniz, mesafeleri açabilirsiniz. Olgun bir şekilde maçı bitirdiler. Rakibin kim olacağını bilmiyoruz. Final oynayacağız, kim olacağı fark etmiyor" diye konuştu.

"Sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştik"

Romanya'nın bekledikleri gibi oynadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "En başından sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştik. Rakibimizin silahı kontratak olacaktı. Bu tarz şeyleri bekliyorduk. Futbolcularımız olgun bir maç oynadı. Sabırlı bir şekilde topu çevirip, istediğimizi elde ettik. İlk yarıda koşuları biraz daha fazla yapabilirdik. İkinci yarı toparladık ve istediğimiz sonucu aldık. Futbolcularımız mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

Her rakibin ve maçın farklı olduğunu vurgulayan 51 yaşındaki teknik direktör, "En şekilde iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bu tarz rakiplere karşı sabırsız olabiliyorsunuz. Bizim futbolcularımız olgun oynadı. Bundan dolayı inanılmaz gurur duyuyorum. Bir dahaki maç tam konsantreyiz. Belki o maçta bu maçtan daha fazla konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu edebiliriz"

Dünya Kupası'na katılmak için son 1 adım kaldığını söyleyen Vincenzo Montella, "Bu adımı da başarmak istiyoruz. 2 yıldır geldiğimiz yolculukta çok mutlu olduğumuz anlar da oldu, çok üzüldüğümüz anlar da oldu. Bu deneyimlerle çok daha iyi noktaya gideceğiz. Ülkemiz adına uzun yıllardır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz bu. İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu edebiliriz. Taraftarımıza parantez açmak istiyorum. Ben de bir yabancıyım aslında ama ilk başta belki biraz soğukluk vardı. Şu anda nereye gidersek gidelim takımımızın etrafında büyük bir sevgi var. Futbolcularımız bunu ortaya koyduğu yürekle başardılar. Taraftarlarımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Hafta içinde futbolcularıyla sabırlı olmaları gerektiğiyle ilgili konuşmalar yaptığını hatırlatan Montella, "Artık Türk gibi hissettiğim için hafta boyunca futbolcularımıza sürekli sabırlı olmamız gerektiğini, oyunu olgun oynamamız gerektiğini konuştum. Böyle bir performans gösterdikleri için oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibimizin bu şekilde çıkacağını düşündüğümüz için bu şekilde hazırlandık" açıklamasında bulundu.

"Lucescu'yu yenebildiğim için de çok mutluyum"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "Kendisiyle alakalı çok anım var. 35 yaşında bu mesleğe başladığımda onun çalıştırdığı Shakhtar ile karşılaşmıştım. Milan'da çalışırken Hakan'ı görmeye gelirdi. Çok büyük ve saygı beslediğim bir hoca. Kariyerini konuşmaya bile gerek yok. Kazandığı kupalarla dünyada 3. sırada. Karakteri inanılmaz bir insan. Onunla görüşmek güzeldi. Kendisini yenebildiğim için de çok mutluyum" dedi.

"Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor"

Orkun Kökçü ile ilişkisinin iyi olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisini formda olduğunu biliyorum. Bildiğim için bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL