Mor menekşeler, sezonu dualarla açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Mor menekşeler, sezonu dualarla açtı

05.08.2022 10:55
Mor menekşeler, sezonu dualarla açtı

Mor Menekşeler olarak bilinen Bölgesel Amatör Lig ekibi Gebzespor, yeni sezonu dualar eşliğinde açtı.

Mor Menekşeler olarak bilinen Bölgesel Amatör Lig ekibi Gebzespor, yeni sezonu dualar eşliğinde açtı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor sezon öncesi çalışmaları için toplandı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki protokol, Gebzesporlu futbolcuları Alaettin Kurt Stadı'nda ziyaret edip, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Yeni sezon öncesi bol bol dualar edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebzespor Kulüp Başkanı Resul Tat ve yeni yönetimi, sporcular ve kulüp yöneticileri adına teşekkür etti. Yeni sezon müsabakalarında takıma başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler futbolcularla bir süre sohbet etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Gebzespor, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mor menekşeler, sezonu dualarla açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mor menekşeler, sezonu dualarla açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement