Morais\'ten Hakem Eleştirisi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 2-1 kaybettikleri Reeder Samsunspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, mücadeleye kazanmak için kararlı başladıklarını söyledi.

Maçta VAR'ın çok etkili olduğunu belirten Morais, "Öne geçtikten sonra VAR'ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inandığını düşünmüyorum. Bize verilen penaltı ile devam edecek olursam topun geliş anını görüyorsunuz, kaleci topu almak için çıktı ve topu kontrol ettiği anda orada rakipten herhangi bir oyuncunun olmadığı ya da herhangi bir rahatsızlık vermediği bir anda top kalecimizin ellerinden düşerken, top takım arkadaşının neresine çarptı da penaltı verildi onu biz anlayamadık." dedi.

İkinci yarıya çok iyi başladıklarını ve çok sayıda atak geliştirdiklerini vurgulayan Morais, iki pozisyondan birini gole çevirdiklerini ama golün de verilmediğini ifade etti.

Attıkları golde pozisyonun ofsayt olabileceğini dile getiren Morais, şöyle konuştu:

"Ama rakibe verdiğiniz penaltı gibi bize de bu penaltıyı verebilirdiniz. Bence net bir penaltıydı hakem de penaltı verdi. VAR neden bu konuya müdahale edip hakemin kararını değiştirmeye çalıştı. Üzgünüz. Şunu söyleyebilirim. Biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi. Gol atarlarsa bunu bir şekilde vermeyelim gibi başkaları tarafından alınmış karar gibi gözüküyordu. Sonucun adil olmadığını düşünüyorum. Oyuncularımızı ve oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Oyuncularım kalpten oynadı. Cezalandırıldığımızı düşünüyorum. VAR kararları bizim buradan istediğimiz sonucu almamızı engelledi."

Hakemin mücadeleyi yönetmesi gerektiği kadar yönettiğini, VAR ve geri kalan organizasyondan istediği desteği alamadığını anlatan Morais, maçta adil kararlar alınmadığını dile getirdi.