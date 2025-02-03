Morata, Galatasaray'a Katıldı! - Son Dakika
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Morata, Galatasaray'a Katıldı!

Yeni transfer Morata, Galatasaray hedeflerine ulaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

03.02.2025 01:16
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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı futbol takımının hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-kırmızılıların 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Taraftarların karşılaşmasından etkilendiğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını izlemiştim. Ben de bunu görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını üzerime geçirdikten sonra da taraftarları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Galatasaray'ın sarı-kırmızılı parçalı formasını beğendiğini belirten İspanyol santrfor, "Çok güzel bir forma. Daha önce Drogba ile forma değiştirmiştik. O da benim koleksiyonumda var. Burası çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki tüm hedeflerine ulaşmak için yardımcı olacağını vurgulayan Morata, "Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Hocayla konuştum. Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Morata, Galatasaray'a Katıldı! - Son Dakika

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