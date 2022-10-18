Moritz Volz, Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe getirildi - Son Dakika
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Moritz Volz, Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe getirildi

18.10.2022 15:51
Moritz Volz, Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe getirildi

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Alman Moritz Volz dahil edildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Alman Moritz Volz dahil edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Moritz Volz'un teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacağı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır." denildi.

Futbolculuk kariyerinde Arsenal ve Fulham gibi takımlarda oynayan 39 yaşındaki Moritz Volz, Arsenal'da oyuncu izleme, Leipzig'de de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

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Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı
Kaynak: AA

Galatasaray, Moritz Volz, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Moritz Volz, Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe getirildi - Son Dakika

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