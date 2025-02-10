Morten Bjorlo Konyaspor'a Geliyor

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- Morten Bjorlo, Konyaspor için yola çıktı

KONYA - Konyaspor'un yeni transferi Morten Bjorlo, Norveç'ten yola çıktı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalamak için Konya'ya doğru yola çıkan Bjorlo paylaştığı videoda, "Merhaba büyük Konyaspor ailesi, sizler için geliyorum. En büyük Konyaspor" ifadelerini kullandı.

Morten Bjorlo'nun gece saatlerinde Konya'da olması bekleniyor.