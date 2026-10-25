MotoGP'de 18. etap Avustralya GP'si yoğun yağış nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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MotoGP'de 18. etap Avustralya GP'si yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

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Şiddetli hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle MotoGP'nin 18. etabı Avustralya Grand Prix'sinde MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edildi. Pilotlar sembolik turla Phillip Island Pisti'ne veda etti, sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun açıklamasında, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan pilotlar, bu kararın ardından güvenlik aracı arkasında sembolik bir tur attı.

Ana düzlükte durarak taraftarları selamlayan sürücüler, gelecek yıl MotoGP takviminden çıkacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.

MotoGP'de sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım'da koşulacak.

Kaynak: AA
AvustralyaSporSon Dakika

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