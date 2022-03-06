MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika
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MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı

06.03.2022 20:11
MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, 22 tur üzerinden yapılan yarışı İtalyan sürücü Bastianini, ilk sırada tamamladı.

Bu, 24 yaşındaki Bastianini'nin MotoGP'deki ilk zaferi olurken, Gresini de Aprilia ile yollarını ayırıp Ducati'ye geçmesinin ardından ilk zaferini almış oldu.

KTM sürücüsü Güney Afrikalı Brad Binder, yarışı ikinci sırada tamamlarken Honda sürücüsü İspanyol Pol Espargaro ise podyumda 3. sırada yer aldı.

Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.

Sezonun bir sonraki yarışı ise 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

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Grand Prix, Ducati, MotoGP, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı - Son Dakika
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