Motokros Şampiyonası Bekir Uçar Anısına Yapıldı

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Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve sezon finali, geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Ağustos'ta 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına Balıkesir'de gerçekleştirildi.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, Gönen ilçesinde Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda yapılan Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın final mücadelesinde 107 sporcu şampiyonluk için yarıştı.

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Ata Yağız Kuzu, MX2 junior sınıfında Efe Kemal Hıd, MX125 sınıfında Mehmet Yiğit Kara, kadınlar sınıfında Selen Tınaz, senior sınıfında Volkan Özgür, veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu, 85cc sınıfında Efe Okur, 65cc sınıfında Yağız Kaya, 50cc sınıfında Yiğit Alp Karabatak, 50 mini sınıfında Yusuf Ali Kolay ve E-50 sınıfında Ömer Kudu 2024 yılının şampiyonları oldu.