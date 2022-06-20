Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Ülkü Park Pisti'ndedki Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışlarında katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde mücadele edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Motor sporlarında bu hafta sonu İzmir'de 2 şampiyona yapılacak - Son Dakika

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