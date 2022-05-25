Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası İzmir'de başlayacak - Son Dakika
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Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası İzmir'de başlayacak

25.05.2022 11:30
Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası İzmir'de başlayacak

Motor sporlarında 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası bu hafta sonu İzmir'deki 1. ayak yarışlarıyla başlayacak.

Motor sporlarında 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası bu hafta sonu İzmir'deki 1. ayak yarışlarıyla başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 1. ayak yarışlarının 28-29 Mayıs'ta İzmir Ülkü Park Pisti'nde koşulacağı belirtildi.

Katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda mücadele edecek.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliği ile düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'na her yaştan kadın yarışçı katılabilecek.

Kadın sporcular yarışlara kendi motosikleti ile katılabilecek. Motosiklet sahibi olamayanlar için Yamaha Türkiye tarafından yapılan seçmeler sonucunda Fatma Baştepe, Gizem Gün, Sena Işık, Merve Kazancı, Kardelen Apaydın, Gülşah Ulusoy, Senem Yıldırım ve Nilşan Boyraz kupada mücadele etmeye hak kazandı.

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Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Ulusal Şampiyonu İzmir Oldu Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Ulusal Şampiyonu İzmir Oldu KÜÇÜK YAZARLARA KİTAP İLE GELEN MUTLULUK KÜÇÜK YAZARLARA KİTAP İLE GELEN MUTLULUK
Kaynak: AA

Türkiye, Yamaha, İzmir, TMF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motor sporlarında Türkiye Bitci Pist Şampiyonası İzmir'de başlayacak - Son Dakika


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