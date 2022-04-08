Motosiklet Balkan Pist Şampiyonası yarın Yunanistan'da başlayacak - Son Dakika

Motosiklette Balkan Pist Şampiyonası, Yunanistan'ın Serez kentinde yarın başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından organize edilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk ve Moldova'dan sporcular yer alacak.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 1'inci ve 2'nci ayak yarışlarının gerçekleştirileceği şampiyonada Türkiye'den Ömer Utku Karpuz, Ares Stefan Bengiç, Salih Yiğit Teker, Mert Konuk, Altuğ İnan, Yunus Erçelik, Abdullah Köken, Furkan Eryılmaz, Harun Akgün, Muammer Nuri Karakaya, Furkan Tahsin İdgü, Turgut Durukan ve Murat Deniz yarışacak.

Serez Pisti'ndeki (3,1 kilometre) organizasyonda yarın ilk ayak, 10 Nisan Pazar günü ikinci ayak yarışları koşulacak.