Motosiklet yarışlarına Türkiye'de kadın sporcular da damga vuruyor - Son Dakika

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan ilk sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım ve 2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası birincisi İrem Ertüzün, her kadının bu branşta başarılı olabileceğini belirtti.

Milli motokrosçu Irmak Yıldırım ile İrem Ertüzün, motosiklet sporuna nasıl başladıklarını ve yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Irmak Yıldırım, ailesinin motosiklet yarışlarına tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, "Motosiklete binmeye babam sayesinde çok küçük yaşlarda başladım. Önce kardeşim Aras Efe yarışmaya başladı ve bana daha çok o vesile oldu. 85 cc ile yarışmaya başladım. Direk motokros ile başladım ama süpermoto ile motokrosu aynı anda yapıyordum." dedi.

Geçen yıl 16 yaşında katıldığı Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda adından söz ettiren Irmak Yıldırım, profesyonel yarışlara 12 yaşlarında başladığını ifade ederek, " Dünya Şampiyonası'nda ülkemi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmek istiyordum fakat şampiyonadan önce yaşadığım bir kaza sonucu omzumda kırık oluşunca, Afyonkarahisar'da çok beklediğim gibi yarışamadım." diye konuştu.

Yeni sezondaki hedefleri için milli sporcu, "Bu sene Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX2 de yarışıp, madalya kazanmak istiyorum. Yine Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda da ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Ulasal ve uluslararası bir çok şampiyonada yarıştığını anlatan ay-yıldızlı sporcu, "Pist yarışlarını da denemek istiyorum. Pist yarışları için sponsor desteği kesinlikle lazım. Motosiklet sporlarına bir futbol veya basketbol gibi ilgi yok. Kadın sporculara ise ilgi daha da az." ifadelerini kullandı.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Irmak Yıldırım, "Motokros ve motosiklet sporları, kesinlikle kadınların da yapabileceği branşlar. Bu spor dallarında erkeklerden çok büyük bir farkımız yok. Dünya Şampiyonası'nı izleyenler görmüştür, motor üstünde kadınlar da erkekler gibi. Motora ilgileri varsa, binmeyi seviyorlarsa, motorla yarışmalarını da isterim. Çünkü çok ayrı bir keyif. Kesinlikle kadınların yapamayacağı bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ertüzün: "O kupayı tekrar kaldırmak istiyorum"

2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan İrem Ertüzün, babasının teşvikiyle bu spora başladığını aktararak, "Motosiklete 11 yaşında Sarıyer Kilyos'ta başladım ve halen antrenmanlarımı da burada yapıyorum." dedi.

İrem Ertüzün, geçen yıl ilk kez profesyonel yarışmaya başladığını aktararak, "Yarışlarımızda kros motor kullanıyoruz. Şu anda 16 yaşındayım, geçen sezon 85 cc ile yarışlara katıldım. Boy açısından bana çok uygun bir motordu. Gücü de çok alıştığım, deneyimlediğim bir motor. Geçen yıl iyi bir yarış çıkardım." şeklinde konuştu.

Bu sene daha büyük bir motorla yarışmaya karar verdiklerini dile getiren Ertüzün, "Bu sezon 250 cc ile yarışacağım. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu seneki hedefim, sakatlanmadan çok güzel bir sezon geçirebilmek. Geçen yıl Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası'nı birinci tamamladım. Bu sene de şampiyon olarak o kupayı tekrar kaldırmak istiyorum. Motosiklet yarışlarının, hayatımın bir parçası olmasını istiyorum. Çok keyif alıyorum. Motokros yarışlarında doğayla iç içe olmak da çok hoş." şeklinde konuştu.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan İrem, "Her kadının katılmasını isterim. Çok keyif alarak yaptığım güzel bir spor. Daha fazla kadın yarışmacı görmeyi çok isterim. Bol bol çalışmak gerekiyor. Her sporda olduğu gibi zorlu kısımları var. Çok pratik ve antrenman gerekiyor. Ancak isteyen her kadın yapabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Uçar: "Sporumuza değer kattıkları için çok teşekkür ederim"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye şampiyonalarında genç kızlara ve kadınlara sağladıkları imkanlardan dolayı her sene katılımcı sayısının artmakta olduğunu belirterek, "Geçen yıl sezona 22 kadın sporcumuz katılırken, bu sene sayı inşallah daha da artacak." dedi.

Uçar, motosiklet yarışlarının bütün kategorilerinde kadın sporcuların takdir gördüğünü belirtti.

Kadın sporcuların dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Irmak Yıldırım, İlayda Yağmur Yılmaz ve Selen Tınaz gibi yarışçılarımız başta gelmek üzere, uluslararası alanda gurur kaynağımız oldular. İrem Şengül, Bahar Ateş, Meray Demir, İrem Ertüzün, Melisa Erçelik ve Ece Kartaç gibi Türkiye şampiyonalarında derece elde eden kadınlarımızın varlığı da federasyonumuza güç katmakta. Yarış yönetim kadrosundan pistte mücadele eden kadın sporculara, hakeminden padokta yarışçısını hazırlayan görevlisine kadar her kademede yer alan kadınlarımıza, sporumuza değer kattıkları için çok teşekkür ederim."