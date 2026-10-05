MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası İstanbul ayağında 37 sporcu yarıştı - Son Dakika
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası İstanbul ayağında 37 sporcu yarıştı

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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı, TMK tarafından İstanbul Tuzla Karting Pisti'nde düzenlendi ve 37 sporcu yarıştı. Micro'da Yiğit Nedim Çelik ile BOM Karting, mini, junior ve senior kategorilerinde takımlarda Dynamic Racing Team birincilik kazandı.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Tuzla Karting Pisti'nde yapıldı.

Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 37 sporcu yarıştı.

Micro kategorisinde Yiğit Nedim Çelik, takımlarda ise BOM Karting birincilik elde etti.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda Fatma Zeynep Çiçek, takımlarda ise Dynamic Racing Team birinciliği kazandı.

Junior kategorisinde Rüzgar Tırınk, takımlarda Dynamic Racing Team birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde de Erin Ünlüdoğan, takımlarda ise Dynamic Racing Team birinci oldu.

Kaynak: AA
İstanbulOtomobilTürkiyeTuzlaSporSon Dakika

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