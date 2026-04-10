MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başlıyor

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ilk ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Spor Toto, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele edecek.

Yarışmacılar, yarın antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.

Etkinlik, 12 Nisan Pazar günü yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.