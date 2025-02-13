Mourinho, Anderlecht Maçında 4 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Mourinho, Anderlecht Maçında 4 Değişiklik Yaptı

Mourinho, Anderlecht Maçında 4 Değişiklik Yaptı

Fenerbahçe, Anderlecht ile oynadığı maçta Alanyaspor maçına göre 4 oyuncu değişikliği yaptı.

13.02.2025 21:07
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Anderlecht müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Savunmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, şans bulurken; UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri de 11'de başladı. Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalar başlayan Mert Müldür, Belçika ekibine karşı kadroya yazıldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; " İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Jose Mourinho takımının başında yer aldı

Avrupa Ligi'nde son oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünden takip eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho bugün takımının başında saha kenarında yer aldı.

Medyadan yoğun ilgi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 16'sı yabancı toplam 234 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Saracoğlu kapalı gişe

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho, Anderlecht Maçında 4 Değişiklik Yaptı - Son Dakika

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