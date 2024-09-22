Mourinho Basın Toplantısına Katılmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarda bulunduğu esnada toplantı odası alanına gelen Mourinho, bir süre bekledikten sonra geç kalınması nedeniyle stattan ayrıldı ve toplantı düzenlemedi.
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