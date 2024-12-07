Mourinho: Beraberlik hakkımızdı - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Beraberlik hakkımızdı

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenilirken, Mourinho en az bir puanı hak ettiklerini belirtti.

07.12.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, en kötü bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, galibiyet için oynadıklarını, sonuçlandırmada sorun yaşadıklarını belirtti.

Maçın ardından hakemi tebrik ettiğini vurgulayan Mourinho, "Toplantıya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde bir yanlışı oldu mu bilmiyorum ama onunla ilgili hissiyatım iyiydi. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da doğru şekilde mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı çünkü elimizden gelenin en iyisini yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü iyi savaştılar. Beraberlik için savaştılar biz ise kazanmak için savaştık. Beşiktaş'ın 1,5 pozisyonu vardı, 2 bile değil. Bizim ise birçok pozisyonumuz vardı, 2 topumuz direkten döndü." diye konuştu.

Maçı kazanmak için yeterli sayıda pozisyon ürettiklerini yineleyen Mourinho, şöyle devam etti:

"Rakibimiz savaştı ama onlar pozisyon üretemediler. Daha iyisini yapabilirdik, daha iyi olabilirdik ama bence oyuncularım kazanmak için yapılması gereken şeyleri yaptı. Ben analizimi dürüst şekilde dile getiriyorum, bugün kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, hakemi tebrik ediyorum. Oyuncularımın sistem yüzünden üzerlerinde baskı hissettiğini düşünmüyorum. Yarın puan farkı 6'ya çıksa bile bizler yarışın içindeyiz. Duygusal olarak dengesini kaybedenler olacaktır ama biz yarıştayız ve sonuna kadar yarışta olacağız."

Beşiktaş'ın geçen haftalara göre orta sahasını biraz güçlendirerek sahaya çıktığını ve maçtan önce bunu tahmin ettiklerini aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş bugün beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı biraz daha güçlendirmek için Musrati'yi başlatıp Rafa Silva'yı kenarda kullanabileceklerini düşünmüştük. Rafa'yı herkesten iyi tanıyorum. Saha içinde taktiksel problemimiz yoktu. Djiku ve Samet problemsiz maç geçirdi. Böylesine kuvvetli maçta rakip bir pozisyon yaratabildi, o da kontrataktan. Onun dışında maçı kontrol etmekte sorun yaşamadık. Savaştılar ve savaşan takımın bazen şans yanında oluyor. Böyle bir maçta 4-5 büyük fırsat kaçıramazsınız, kaçırırsanız cezalandırılırsınız."

Felsefelerinde kontratak bulunmadığının altını çizen Mourinho, "Biz kontratak takımı değiliz, felsefemiz bu değil. Oyunun kontrolünü elinde bulundurma üzerine bir felsefeyle oynuyoruz. Maç kaybettiğiniz zaman insanlar yeni transferleri düşünüyorlar ama bugün oyuncularımı gol kaçırdıkları için eleştiremem. Beşiktaş bir ortadan gol attı. Futbolda bu kelimeyi kullanmayı sevmem ama şanssızdık. Kazanmak için her şeyi yaptık ama şanssızdık." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, taraftarların duygularını anladığını vurgulayarak, "Kimse benden üzgün değildir. Onlar kulüplerini elbette seviyorlar ama kimse oyunculardan, benden ya da yöneticilerimizden üzgün değildir. AZ Alkmaar maçındaki performansımızdan mutsuzdum ama bugün bu geçerli değil. Önümüzdeki yol, uzun bir yol. Liderle fark 3 kalabilir, 4 ya da 6 olabilir ama şampiyonluk yolunda hakemler bugünkü gibi olursa çok güzel bir şampiyonluk yarışı olur. Genel olarak insanlar Türkiye'de kaybettikten sonra hakemleri tebrik etmiyor diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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