Mourinho'dan 5 Değişiklik - Son Dakika
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Mourinho'dan 5 Değişiklik

Mourinho\'dan 5 Değişiklik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında Mourinho 11'de 5 değişiklik yaptı. İrfan ve Oğuz 11'de.

02.12.2024 20:24
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Slavia Prag müsabakası 11'ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Slavia Prag maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, savunmada Alexander Djiku ve Mert Müldür'ün yerine Rodrigo Becao ile Filip Kostic'e görev verdi. Hücum hattında İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın şans bulurken, Sebastian Szymanski ile Allan Saint-Maximin yedek başladı. Mourinho, en uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri ile başladı.

İrfan Can Kahveci 3. kez 11'de

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, 3. kez Süper Lig'de 11'de maça başladı. 29 yaşındaki futbolcu ligde 9. maçına çıkarken, Adana Demirspor ve Bodrum FK karşısında 11'de yer almıştı. İrfan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon Union Saint- Gilloise ve Twente maçlarında 11'de şans buldu.

Oğuz Aydın üst üste 2. defa 11'de

Avrupa Ligi kadrosu listesinde bulunmayan Oğuz Aydın, üst üste 2. kez 11'de görev aldı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asistle başarılı performans gösteren Oğuz, bugün de Mourinho tarafından 11'e yazıldı. Oğuz, bu sezon Süper Lig'de 4. kez forma giydi.

Fenerbahçe sahaya şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Oğuz Aydın ve Youssef En Nesyri."

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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