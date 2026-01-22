Mourinho\'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, günümüz futbolunda teknik direktör tercihleri ve başarı kriterlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, modern futbolda kazanmaktan çok algının ön plana çıktığını savundu.

"EN ÇOK KAZANAN DEĞİL, EN ÇOK ALGI YARATAN ÖNDE"

Geçmişle bugünü kıyaslayan Jose Mourinho, "Eskiden en çok kazananın en iyi olduğuna inanılırdı, ama artık durum böyle değil. Şimdi en çok algı yaratan en iyi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

"FİKRİNE SADIK KALARAK ÖLÜRSEN APTALSIN"

Bazı teknik direktörlerin başarısız sonuçlara rağmen yöntemlerinden vazgeçmediğini söyleyen Mourinho, bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, "İşe yaramayan şeyleri deneyen ve başarısız olan antrenörler var ama 'fikrime sadık kalarak öldüm' diyorlar. Eğer fikrine sadık kalarak ölürsen aptalsın demektir" dedi.

PREMİER LİG VURGUSU

2004 yılında Porto ile Avrupa şampiyonu olduktan sonra Premier Lig'e adım attığını hatırlatan Mourinho, o dönemde ligdeki teknik direktör profilinin bugünkünden çok farklı olduğunu vurguladı. Mourinho, "O yıl Premier Lig'e yalnızca iki yabancı teknik direktör gelmişti: Ben ve UEFA Kupası'nı kazanan Rafa Benitez. Benitez Valencia ile kupayı kazandı ve Liverpool'a gitti, ben ise Porto ile kazandım ve Chelsea'ye gittim" diye konuştu.

"ADINI BİLE BİLMEDİĞİM TEKNİK DİREKTÖRLER VAR"

Günümüzde Premier Lig'e gelen bazı teknik direktörlerin geçmiş başarılarından ziyade farklı kriterlerle tercih edildiğini dile getiren Mourinho, "Bugün adlarını bile bilmediğim teknik direktörler Premier Lig'e gidiyor. Bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, bu bir gerçek. Bazı teknik direktörler galibiyetlerle değil, verilerle ve sayılarla seçiliyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA ANLAYIŞ DEĞİŞTİ

Jose Mourinho, futboldaki bakış açısının kökten değiştiğini savunarak sözlerini, "Algılar yaratılıyor ve bugün kazanmaktan daha önemli olanın 'nasıl oynadığın, nasıl göründüğün' olduğu fikri satılıyor. Bu seviyede işler tamamen değişti" diyerek tamamladı.