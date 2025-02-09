Mourinho'dan Genç Taraftara Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Genç Taraftara Sürpriz

Geniş Video İzle

19 yaşındaki Alper Melek, Mourinho tarafından takım otobüsüne alındı, unutulmaz anlar yaşadı.

09.02.2025 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mourinho'nun otobüsü durdurup içeriye aldığı genç: "O an inanılmazdı"

19 yaşındaki Fenerbahçeli taraftar Alper Melek:

"Beni otobüse alacakları aklımın ucuna bile gelmemişti"

ANTALYA - Alanyaspor karşılaşması öncesi takım otobüsünün yanında koşan taraftara Jose Mourinho bir sürpriz yaptı. Mourinho, otobüsü durdurtup içeri aldığı gencin tüm takım oyuncularıyla bir araya gelmesini sağladı. Heyecandan neye uğradığını şaşıran genç, "O an inanılmazdı. Tarif edilemez bir duyguydu. Beni otobüse alacakları aklımın ucuna bile gelmemişti" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe, takım otobüsüyle Alanya'ya hareket etti. Bu sırada 19 yaşındaki Alper Melek adlı taraftar, takım otobüsüyle birlikte koşmaya başladı ve Jose Mourinho'ya kalp işareti yaptı. Genci fark eden Mourinho, otobüsü durdurtup onun içeri alınmasını söyledi. Heyecandan ne yapacağını şaşıran genç, "Abi çok heyecanlıyım, ben nereye geldim" dedikten sonra ilk sorduğu futbolcu Sbastian Szymanski oldu. Bunun üzerine Mourinho, "Git Szymanski'i öp" dedi.

Yemeğe götürdü

Heyecandan ne yapacağını şaşıran genç, ardından takımdaki tüm futbolcularla tokalaştı ve onlarla birlikte fotoğraf çekindi. Takım otobüsüyle birlikte otele giden genç, Mourinho'nun daveti üzerine yine takımla birlikte yemek yedi.

"Tarif edilemez bir duyguydu"

Unutulmaz anlar yaşayan genç, ardından Alanyaspor maçını da tribünden takip etti. Maç çıkışında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalara bulunan Alper Melek, "Dün karşılamaya gitmiştim. Takım otobüsünün peşinden koştum, Mourinho'ya kalp işareti yapmıştım. Mourinho şoföre otobüsü durdurdu ve beni içeri aldırdı. O an inanılmazdı. Hayatımın en güzel anıydı. Tek tek futbolcularla fotoğraf çekinip sohbet ettim. Mourinho otele yemeğe çağırdı ve birlikte yemek yedik. Tarif edilemez bir duyguydu. Beni otobüse alacakları aklımın ucuna bile gelmemişti" dedi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Genç Taraftara Sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Genç Taraftara Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.