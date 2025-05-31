Mourinho'dan Takım Değişiklikleri Açıklaması

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncuları biliyoruz. Zaten iki tanesi bariz. Dusan ve Edin. Maximin takımdan ayrıldı. Diğer oyuncuların geri gelip gelmeyecekleri soru işareti. Skriniar, Kostic ve Bright'ın da kontratı bitti. Haziran ayının başındayız. Yeni takım kurmanın hem artıları hem eksileri olur" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Her teknik direktörün sezon öncesi kampına hazır kadroyla gitmek isteyeceğini belirten Jose Mourinho, "Önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncuları biliyoruz. Zaten iki tanesi bariz. Dusan ve Edin. Maximin takımdan ayrıldı. Diğer oyuncuların geri gelip gelmeyecekleri soru işareti. Skriniar, Kostic ve Bright'ın da kontratı bitti. Haziran ayının başındayız. Yeni takım kurmanın hem artıları hem eksileri olur. Burada transfer dönemi Avrupa'ya göre daha uzun soruyor. Bir teknik direktör takımın kampa giderken hazır olmasını bekler. Edin ve Dusan iyi oyuncunun sahip olması gereken şeylere sahip oyuncular. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Ben belki dünyanın en iyi teknik direktörü değilim. Belki onlar dünyanın en iyi oyuncuları değiller. Ama hepimiz profesyoneliz. Oyuncularım yorgunlar. İçine girdiğimiz ay oyuncular için enerji depolama ayıdır. Tatil sonrası takıma dönecek oyuncular yine her şeyini verecektir" ifadelerini kullandı.

'TEKNİK EKİPTEN 3 KİŞİ AYRILACAK'

Teknik ekibinden 3 kişinin ayrılacağını ve 2 yeni kişinin katılacağını belirten Mourinho, "Haberlerde yazılan şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Size doğruyu ben söyleyebilirim. Ekibimde bulunan kişilerden memnunum. Kulüple ben bu konuyu konuşuyorum. Ben ve ekibim bir birimizi seviyoruz. Günün sonunda bu değişikliğin yapılmasına karar verdik. Ekibimden ayrılacak bazı isimler olacak. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. O insanların farklı hırslar peşinde koşması normal. Her yerde olabilen şeyler burada biraz sıra dışı gibi karşılanıyor. Kulübü birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi ayrılacak ve 2 kişi katılacak" sözlerini sarf etti.