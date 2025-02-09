Mourinho\'dan Taraftara Unutulmaz Sürpriz

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Alanyaspor karşılaşması öncesi takım otobüsünün yanında koşan taraftara Jose Mourinho bir sürpriz yaptı. Mourinho, otobüsü durdurtup içeri aldığı gencin tüm takım oyuncularıyla bir araya gelmesini sağladı. Heyecandan neye uğradığını şaşıran genç, "O an inanılmazdı. Tarif edilemez bir duyguydu. Beni otobüse alacakları aklımın ucuna bile gelmemişti" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe, takım otobüsüyle Alanya'ya hareket etti. Bu sırada 19 yaşındaki Alper Melek adlı taraftar, takım otobüsüyle birlikte koşmaya başladı ve Jose Mourinho'ya kalp işareti yaptı. Genci fark eden Mourinho, otobüsü durdurtup onun içeri alınmasını söyledi. Heyecandan ne yapacağını şaşıran genç, "Abi çok heyecanlıyım, ben nereye geldim" dedikten sonra ilk sorduğu futbolcu Sbastian Szymanski oldu. Bunun üzerine Mourinho, "Git Szymanski'i öp" dedi.

Yemeğe götürdü

Heyecandan ne yapacağını şaşıran genç, ardından takımdaki tüm futbolcularla tokalaştı ve onlarla birlikte fotoğraf çekindi. Takım otobüsüyle birlikte otele giden genç, Mourinho'nun daveti üzerine yine takımla birlikte yemek yedi.

"Tarif edilemez bir duyguydu"

Unutulmaz anlar yaşayan genç, ardından Alanyaspor maçını da tribünden takip etti. Maç çıkışında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalara bulunan Alper Melek, "Dün karşılamaya gitmiştim. Takım otobüsünün peşinden koştum, Mourinho'ya kalp işareti yapmıştım. Mourinho şoföre otobüsü durdurdu ve beni içeri aldırdı. O an inanılmazdı. Hayatımın en güzel anıydı. Tek tek futbolcularla fotoğraf çekinip sohbet ettim. Mourinho otele yemeğe çağırdı ve birlikte yemek yedik. Tarif edilemez bir duyguydu. Beni otobüse alacakları aklımın ucuna bile gelmemişti" dedi. - ANTALYA