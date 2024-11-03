Mourinho'dan VAR Eleştirisi - Son Dakika
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Mourinho'dan VAR Eleştirisi

Mourinho, Trabzonspor karşısında sisteme oynadıklarını ve VAR hakemi Atilla'yı eleştirdi.

03.11.2024 23:34
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada bugün Trabzonspor'a karşı değil sisteme karşı oynadıklarını bunun adının da VAR hakemi 'Atilla Karaoğlan' olduğunu söyledi..

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Türkiye'ye gelmeden önce hiç Süper Lig'i izlemediğini belirterek, "Buraya gelene kadar Türkiye ligini izlemiyordum. Çünkü yurt dışında Türkiye ligi maçları yayınlanmıyor ki. Böyle bir ligi de yurt dışında kim izlemek ister, Premier Lig, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz Lig'in yayınlanıyor. Bu ligi niye izlesinler. Görüşmelere başlamadan önce maçları izlememiştim. Görüşmelere başladıktan sonra maçlara bakmaya başladım. Maçları izlerken oyunculara ve takıma odaklanmıştım. Fenerbahçe'ye geldikten sonra bunlar bana bahsedilmişti. Türkiye ligi çok kötü ve karanlık kokuyor diyebilirim. Kesinlikle Trabzonspor'a karşı bir durumum yok. Çünkü burada Roma takımı ile de maça çıktım. Takım elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ama Trabzonsporlu bazı oyuncular sistemi bildikleri için bunu Fenerbahçe'ye karşı bunu akıllı şekilde kullandılar. Trabzonspor'a karşı dediğim gibi bir durumum yok bugün sisteme karşı oynamak vardı, o da Atilla" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor iyi bir mücadele verdi"

"Trabzonspor maçında orta sahada zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk" diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskıyı kırdıktan sonra oyunun kontrolünü sağladık. Rakibin hakkını vermeyi severim; Trabzonspor iyi bir mücadele verdi. Ancak Bright'a yapılan bir faul vardı ve hakemin kırmızı kart göstermesi gerekiyordu. Ne hikmetse, bize karşı hakemler kart vermekten korkuyor. Maçtaki ilk penaltı değildi, fakat ikinci penaltı penaltıydı. Eğer rakip ikinci penaltıyı atamasaydı maç 1-1 olacaktı, ancak bu skor bizim için zaten tatmin edici değildi. Bright'ı sarı kartı yüzünden dışarı almak zorunda kaldık."

Mourinho, maçtaki kararlarla ilgili de sitem ederek, "Maçta VAR hakemi 'Büyük Atilla' tarafından lehimize verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Bu nedenle Türkiye ligini yurt dışında kimse izlemiyor. Türkiye ligini Londra'da yalnızca oğlum izliyordur herhalde. Bu penaltı pozisyonunu Instagram sayfamda yayınlayacağım. 5 milyon izlenir muhtemelen. Böylece herkes Türkiye liginin ne olduğunu görecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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