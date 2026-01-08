Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı - Son Dakika
Spor

Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı

Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı
08.01.2026 09:14
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi Braga, maçın ilk yarısında bulduğu gollerle avantajı eline geçirdi. Benfica ise 64. dakikada penaltı golüyle umutlandı ancak Braga, 81. dakikada bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Maçın son anlarında Benfica'dan Nicolas Otamendi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Braga'nın finaldeki rakibi Victoria Guimaraes olacak.

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Braga ise bu sonuçla adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşma Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanırken, ev sahibi Braga maçın ilk yarısında bulduğu gollerle avantajı erken ele geçirdi.

BRAGA İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Braga, 19. dakikada Pau Victor ile öne geçti. 33. dakikada Rodrigo Zalazar skoru 2-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi.

BENFICA UMUTLANDI AMA YETMEDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltı golüyle farkı bire indirdi ve maça yeniden tutundu. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke ile bir gol daha bularak farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

OTAMENDI KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelenin son anlarında Benfica'da Nicolas Otamendi, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Benfica kupaya veda etti.

FİNALDE RAKİP VICTORIA GUIMARAES

Bu sonuçla Braga, Portekiz Lig Kupası'nda finale yükseldi. Braga'nın finaldeki rakibi ise Victoria Guimaraes olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 41w64162Ad. 41w64162Ad.:
    Beter olsun 20 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    OKAN HOCA İLE PAPAZ OLANIN HİÇ BİR KİLİSEYE FAYDASI OLMAZ..MESAJI ALDINIZ MI ... 3 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    zındık 0 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    Türkiye deyken methiyeler düzüyordunuz ne oldu? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
