Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Spor

Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde konuştu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Mourinho, bugün kulübede olan Mert Müldür, yaşadığı bir sorun nedeniyle karşılaşmada oynayamayacağını söyledi.

20.02.2025 22:23
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Mourinho,karşılaşmayla ilgili "Maçı bitirip turu geçersek mutlu olacağız. Şu anda kafamızdaki tek şey kazanmak için oynamak. Rakibin nasıl oynadığını görüp ona göre savunma yapacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Önemli olan sadece bu maça odaklanmak" ifadelerini kullandı.

"BİR SORUNU OLDUĞU İÇİN OYNAMIYOR"

Portekizli teknik adam, "İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey olabilir. Öz güvenimiz yerinde. Çok fazla zorluk yaşadık ve bu zorluklar bizi daha da birleştirdi. Önümüzde 3 tane üst üste deplasman maçımız var. İkisi eleme maçı; biri bugün biri de haftaya Türkiye Kupası'nda. Mert Müldür bugün kulübede ama bir sorunu olduğu için oynayamıyor. İçinde bulunduğumu zor bir durum var ama birlikteliğimizle birlikte bunların üstesinden geliyoruz." sözleriyle knuşmasını noktaladı.

Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak

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Son Dakika Spor Mourinho duyurdu: Yıldız futbolcu, Anderlecht maçında oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    yıldızmı :)))) 25 19 Yanıtla
    ekenel:
    bütün bjk toplasan ayakkabısı olmaz ?? 1 0
    setutk iyi:
    Eser eser fener seni....... anladın 1 0
  • AlexArda:
    ferat nalı sadece kendisine kayyan yıldızlar sever, diğer yıldızları yıldız kabul etmez ahahahahaa 21 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    Dünya yıldızı En-nesyri'yi daha çok beğeniyor ferat. Gollerini izlemesi çok zevkli. Pozisyona uygun gerektiği gibi yeri geliyor feratın ann asının sevdiği gibi semsert goyyuyooor, yeri geliyor bacc sının sevdiği gibi yumuşacık goyyuyooor :))) 12 5 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    mert müdürde yıldız futbolcu olduya la 5 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    veysi dadanındamınacakayim 8 4 Yanıtla
  • AlexArda:
    Senin yalanlarını silkeyim vejnak. Sivasspor bile 8taştan daha fazla puan topladı. Bilgisiz cahil. Son 10 yılın da son 5 yılında en çok puan toplayan takımı GURURUMUZ FENERBAHÇE'dir. Hazımsız oelar 10 1 Yanıtla
  • AlexArda:
    Fenerbahçe sizin yüzünüzden zarar görüyor oeları, bomboş takımlara yenilip puan kaybedip durdunuz silin gidin küçükler. İstatistikler gerçeği söylüyor en çok puanı toplayan Tek büyük Fenerbahçe, kudurun ağlayın :))) 10 0 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    alc arda dotu sen hiç şampiyonluk gördünmü. AVRUPADA NE BAŞARIN VARDA , SON 10 YILIN AVRUPADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIMI BEŞİKTAŞA LAF ATIYORSUN. KOYDUKLARIMIZ YETMEDİMİ 1 9 Yanıtla
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