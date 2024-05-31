Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak - Son Dakika
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Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak

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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester Unitedli oyuncu Fred ile çalışacak. Ancak Mourinho'nun Fred'i yönetmekten memnun olmadığı ve ona güvenmediği iddia ediliyor. Fred, Mourinho'nun ayrılmasının ardından daha fazla forma şansı buldu ve geçen yıl United formasıyla toplamda 213 maça çıktı. Bu sezon Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de yer alan Fred, Mourinho ile tekrar çalışacak.

31.05.2024 15:26
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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırlanırken eski daha önce "ASLA imza atmasını istemediğini" Manchester Unitedli eski oyuncu Fred ile çalışacak.

Ancak Mourinho, bir oyuncuyu tekrar yönetmek zorunda kalmaktan pek memnun olmayabilir. 2018'de Shakhtar Donetsk'ten 47 milyon sterline transfer edilen Fred, Mourinho'nun yönetiminde Manchester United'da sadece 12 maçta forma giydi. Mourinho'nun Fred'e pek güvenmediği ve bir Şampiyonlar Ligi maçında oyundan alındıktan sonra ona "günlerin sayılı" dediği iddia edildi.

Mourinho'nun Fred'in "asla imza atmasını istemediğine" de öne sürüldü. Mourinho, Aralık 2018'de United'dan kovuldu ve Fred, Mourinho'nun ayrılmasının ardından daha fazla forma şansı buldu. Fred, geçen yıl kulüpten ayrılmadan önce United formasıyla toplamda 213 maça çıktı.

Bu sezon, Fred Fenerbahçe'de tüm müsabakalarda 35 maçta forma giyerek düzenli olarak ilk 11'de yer aldı.

Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak
Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak
Mourinho, Fenerbahçe\'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak

Jose Morinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce çalışmak istemediği Fred ile çalışacak - Son Dakika

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