Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Fenerbahçe'ye ait ürünlerle görüntülendi. Portekizli teknik adamın üzerinde Fenerbahçe şortu, ayağında ise sarı-lacivertli kulübe ait terliklerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine Benfica ve ardından Real Madrid'de devam eden Mourinho'nun aradan geçen zamana rağmen eski kulübüne ait ürünleri kullanmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Mourinho'nun özellikle günlük hayatında Fenerbahçe şortu ve terliklerini tercih etmesi, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemi unutmadığını gösteren bir detay olarak öne çıktı.