Mourinho: \'Hak Eden Kaybetti\' ve Şampiyonluk Umudunu Vurguladı

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Bugün hak edenin kaybettiği bir maç oldu. Beşiktaş 'ı tebrik ediyorum. İyi savaştılar ama bugün beraberlik için savaştılar. Biz galibiyet için savaştık. 1.5 pozisyonları vardı. Bizim 2 tane direğimiz vardı. Oyuncularım bugün kazanmak için oynadı. Biz maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. Onlar pozisyon üretemediler. Futbol böyle bir oyun. Puan farkı yarın 6'ya çıkarsa bile yarışın içerisindeyiz. Bize muhakkak eleştiriler gelecek. Sonuna kadar yarışın içerisinde olacağız ve sonunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bugün hak edenin kaybettiği bir maç olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Bugün saha içinde yanlışı oldu mu bilmiyorum ama benim hissiyatım iyiydi. Hakem yönetimi tutarlıydı. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da dürüst mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maç oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi savaştılar ama bugün beraberlik için savaştılar. Biz galibiyet için savaştık. 1.5 pozisyonları vardı. Bizim 2 tane direğimiz vardı. Oyuncularım bugün kazanmak için oynadı. Biz maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. Onlar pozisyon üretemediler. Futbol böyle bir oyun. Daha iyisini yapabilirdik. Oyuncularım bence kazanmak için yapılması gereken şeyleri yaptılar. Ben dürüst bir şekilde analizimi dile getiriyorum. Bugün kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik. Oyuncularımın üzerinde baskı hissettiğini düşünmüyorum. Puan farkı yarın 6'ya çıkarsa bile yarışın içerisindeyiz. Bize muhakkak eleştiriler gelecek. Sonuna kadar yarışın içerisinde olacağız ve sonunda ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLESİ BİR MAÇTA 4-5 POZİSYON KAÇIRAMAZSINIZ'

Bu tarz maçlarda 4-5 pozisyon kaçırmamaları gerektiğini aktaran Mourinho, "Orta sahayı biraz daha güçlendirmek için Musrati'yi orta sahada oynatarak Rafa Silva'yı kenarda oynatabileceklerini düşünmüştük. Rafa Silva'yı ben herkesten iyi tanıyorum. Rakibin girmiş olduğu 1 pozisyon vardı. O da en önemli özellikleri olan kontrataktan. Rakibimiz kazandı çünkü savaştılar. Bugün mutlulardır diye düşünüyorum. Günün sonunda da lotoyu, ikramiyeyi kazandılar. Böylesi bir maçta 4-5 pozisyon kaçıramazsınız. Kaçırırsanız cezalandırılırsınız" sözlerini kullandı.

'BİZ KONTRATAK TAKIMI DEĞİLİZ'

Bugün oyuncularını eleştiremeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Biz kontratak takımı değiliz. Bizim felsefemiz bu değil. İşlerin nasıl işlediğini biliyorum. Maç kaybedince insanlar yeni transferleri düşünüyorlar. Bugün oyuncularımı eleştiremem. Futbolda bu kelimeyi sevmiyorum ama bugün Fenerbahçe şanssızdı. Her şeyi yaptı ama şanssızdı" sözlerini sarf etti.

'LİGİ KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Ligi kazanabileceklerini belirten Mourinho, "Taraftarlarımıza maçı tekrar izlemelerini söylüyorum. Ne demek istediklerimi anlayacaklardır. Onların da duygularını anlıyorum. Kimse benden üzgün değildir. Kimse benden, yöneticilerden, futbolculardan daha üzgün değil. Bazı maçlar vardır takımınız hiçbir şey yapmaz. Mesela Alkmaar maçı gibi. Ama bugünkü maçı ayrı tutabiliriz. Önümüzdeki yol uzun bir yol. Şu an liderle puan farkı 3, ya da yarın 6'ya çıkacak. Şampiyonluk için oynayan takımların maçlarını yöneten hakemler bugünkü gibi olursa şampiyonluk yarışı çok iyi olur. Biz kazabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak Türkiye'de insanlar hakemleri tebrik etmiyorlar diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.