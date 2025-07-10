Gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızla devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği doğrultusunda Manchester United'dan eski yıldızı Alexis Sanchez için harekete geçti. Haberde, Fenerbahçe'nin Sanchez'e 4 milyon avro değerinde bir yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Sanchez'in Serie A ekibi Udinese'den ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe ile de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olursa 2018 yılında kendisini United'a transfer eden teknik direktör Mourinho ile yeniden bir araya gelecek.
Şilili oyuncu, 2006-2011 yılları arasında Udinese forması giydikten sonra geçen sezonu İtalyan ekibinde geçirdi ancak form sorunları yaşadı ve gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Son Dakika › Spor › Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın - Son Dakika
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