Mourinho: Manchester United Zor Bir Rakip

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın sol bekte yaşadığı sıkıntılarla ilgili, "Belli sebeplerden dolayı 4 oyuncuyu liste dışında bırakmak zorundaydık. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz duruma ayak uydurmak zorundayız. Yarın belki 11'e 11 kazanamayız ama 35 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısında soruları yanıtladı. Manchester United'ın Fenerbahçe'den korkması için bir sebep görmediğini belirten Mourinho, "Ben Manchester United teknik direktörü değilim. Ama onlar için de kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Eğer Manchester United yarın kolay bir maç olacağını düşünürse yanılır. Bu nedenle maksimum güçleriyle geleceklerdir. West Ham maçını düşürerek rotasyon yapmayacaklardır ve tam kadro olarak geleceklerdir" diye konuştu.

"Manchester'da işler iyi gitmiyorsa, bu beni mutlu etmiyor"

Manchester United'ın son dönemde kupa ve skor anlamında yaşadığı sorunlarla ilgili soruya Portekizli teknik adam, "Açıkçası bunu düşünmek için 1 dakikamı bile harcamadım. Kulüpten ayrıldıktan sonra her zaman iyi dileklerimi diledim. İyi duygularla ayrıldım oradan. Ama şu anda işler onlar için iyi gitmiyorsa, bu da beni mutlu etmiyor. Ben yokken orada olanları düşünmek anlamsız. Ama olduğunu bildiğim bir şey var, onlar hocalarına olan güvenlerini sürdürüyorlar, hocalarının ve takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Ben oradayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık, ligi de 2. sırada bitirmiştik. Manchester City puan kaybı cezası alsaydı, ligi kazanma şansımız da olabilirdi. O zaman da bana madalya takılmasını beklemezdim" yanıtını verdi.

"Yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız"

Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde şu ana kadar galibiyet alamadığıyla ilgili de konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kazanamadılar ama yenilmediler de. Aslında içinde bulunduğumuz yeni formatta herkes neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Her puan zor, her puan önemli. Porto deplasmanında kazanmak her takım için çok zor. Aynı zamanda Twente ile de oynadılar. Biz de onlarla oynadık. Kolay değil, zor bir maçtı. Onların aldığı sonuçlar bir şey, ama potansiyelleri de farklı bir şey. 2 beraberlik aldılar, bu durum bir fark oluşturmadı. Bu formatta üst tura kolayca çıkabilirler. Bu turnuvada hangi 2 takım favori derseniz, Manchester United ve Tottenham derim. Çünkü Premier Lig çok farklı. Hız, taktik ve futbol olarak farklı. Biz de yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız."

"Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım"

Jayden Oosterwolde'un sakatlığı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA listesinde olmaması sonrası sol bek tercihiyle ilgili Mourinho, "Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Jayden, Levent Mercan yok ama uzmanlar biliyor. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam beni korumuş olursunuz. Belki Szymanski'yi oynatırım. Sol ayaklı. hızlı bir oyuncu. Demin de söylediği gibi gol de atamıyor. Onun oynadığı tarafta Garnacho mu yoksa Rashford mı oynayacak ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Alex Ferguson ile iyi bir ilişkim var"

Manchester United'ın kulüpte global elçilik görevini yürüten Alex Ferguson'ın kontratını sonlandırması hakkındaki soruyu yanıtlayan Moiurinho, "Alex Ferguson'la çok iyi bir ilişkim var. Elçi rolünü kaybetmesiyle ilgili detaylı bilgim yok. Ama o en önemli şeye sahip, dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgi ve saygısına sahip. Onun için de en önemli konu bu diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Manchester United aldığı sonuçlardan daha iyi bir takım"

Eski kulübünün başarıya engel olan şey ile ilgili düşüncüleri sorulan deneyimli teknik adam, "Bu benim cevaplamam gereken bir soru değil. Her seferinde aynı cevabı vereceğim. Onlara başarılar diliyorum. Çünkü onlar benim Premier Lig'de rakibim değil. Yarın rakip olacağız ve ben kazanmak istiyorum. Bunun dışında ise kendilerine başarılar diliyorum. Belki sizler benim, onların durumuna güldüğümü, akıl oyunları yaptığımı düşünebilirsiniz ama bence Manchester United aldığı sonuçlardan daha iyi bir takım. Ben onları analiz ettim, Twente ve Porto'ya karşı oynadıkları maçları izledim. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Şimdi onlarla sadece bir maç oynayacağız ve herhangi bir duygum yok onlara karşı" dedi.

"Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum"

Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Jayden Oosterwolde'un sağlık durumu hakkında Mourinho, "Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum. Avrupa'da 6 maçımız var, Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz ama bu iki oyuncuyu ligde oynatabiliyoruz. Şu anda listeye birini de ekleyemiyoruz ve bu sıkıntı devam edecek. Belli sebeplerden dolayı 4 oyuncuyu liste dışında bırakmak zorundaydık. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz duruma ayak uydurmak zorundayız.

Yarın belki 11'e 11 kazanamayız ama 35 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL