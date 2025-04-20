Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Jose Mourinho, 3-3 berabere kaldıkları ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktıkları Kayserispor karşılaşması sonrasında yayıncı kuruluşun muhabiriyle tartıştı. "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna sinirlenen Portekizli teknik adam, "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? Amacınız nedir!" diyerek muhabire çıkıştı.

20.04.2025 21:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük Kayserispor karşılaşmasının açıklamalarda bulunmak için yayıncı kuruluş kameralarının karşına geçti ve muhabirle bir tartışma yaşadı.

SORUYA ÇOK SİNİRLEDİ

Portekizli teknik adam, muhabirin kendisine yönelttiği "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna çok sinirlendi.

"AMACINIZ NEDİR?!"

Tecrübeli çalıştırıcı, bu soruya "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir?! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?" Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım" yanıtını verdi.

"GARİP BİR MAÇTI"

Daha sonra karşılaşmayı değerlendiren Mourinho "Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı" dedi.

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Jose Mourinho, Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oğuz Kuru:
    gasaray şampiyon oldu gibi 131 7 Yanıtla
  • Kadir Ulaç:
    kudur ne yaptınız olmadı Kayseri'yi tebrik ediyorum morunguyo gazeteciye de saldırmasın 96 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasarayın türkiyenin en büyük takımı olduğunu ve işlerinin çok zor olduğunu söyledi. 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından ilginç bir şey yaptı. Fatih Terim'den izin alan Mourinho, Galatasaray soyunma odasına gitti ve sarı-kırmızılı futbolcuları teker teker tebrik etti. 65 4 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    yazıklar olsun Bu zaatı fenerbahçenin başına getirenler yazıklar olsun sana verilen bu kadar paralar mourinyo sen gelmiş geçmiş en rezil teknik direktörüsün senden bir cacık olmaz 61 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gayseriyi tebrik ediyorum 60 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY KOCANIZ OKAN BURUK KOCANIZ DURSUN ÖZBEK 48 15 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    daha ne sorsun adam 5 eksikle gelmis adamlar bide burnunu sıksaydın 55 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Gs şampiyon olsada avrupada 0 cekecek yazın kenara Türkiyede futbol bitmiştir 5 50 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    O gurur size ait 3 0
    1031192:
    Başka takımın attığı golle gruptan çıkan takımın taraftarı konuştu 0 0
  • Oooo:
    Başınız sağolsun! 50 2 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Defol git Morinho boş beleş bir adamsın sen sadece sovmenlik yaparsın senden teknikdirektör değil halı sahada hoca bile olamazsın 3holüde solundan yedin hale seyredıyorsun cenk varken kalas elnesry oynamaz. 34 2 Yanıtla
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