Mourinho'nun Benfica Başarısı

18.08.2025 10:38
Fenerbahçe, Mourinho ile Benfica'ya karşı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde Benfica'ya rakip olduğu 9 maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Mourinho, Benfica'ya sadece 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu eşleşmedeki en büyük kozu ise Teknik Direktör Jose Mourinho. Deneyimli teknik adam; Leiria, Porto ve Manchester United'ın başında Portekiz ekibine karşı 9 kez kulübede yer aldı. Bu müsabakalarda Mourinho'nun takımları 6 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Mourinho, rakibine karşı tek mağlubiyetini 16 Mayıs 2004'te Portekiz Kupası (Taça de Portugal) finalinde yaşadı.

Jose Mourinho, Porto ile 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Benfica'nın önünde ligi şampiyonlukla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

