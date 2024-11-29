Mourinho: Oyuncularım cesurdu, galibiyeti hak ettiler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım bugün gerçekten çok cesurdu, galibiyeti hak ettiler" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çeyka deplasmanında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Polonyalı bir basın mensubunun Szymanski ile soru sormasına tepi göstererek, "Takımımla ilgili soru sorulmasını beklerdim. Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Kendisi dün durumu şüpheli olan oyunculardan birisiydi. Kulübede hiç opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta sahada opsiyonum yoktu. O da takım gibi her şeyini verdi. Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı. İlk yarıda Slavia Prag daha iyi taraftı. Ancak ikinci yarıda bazı düzenlemeler yaptık, oyuncularımız da pozisyon üretecek boşlukları buldu. İkinci yarıdaki performansla bu önemli galibiyeti aldık. Şimdi 8 puandayız, 2 maçımızı evimizde oynayacağız" diye konuştu.

"Golün gelmesini bekliyordum"

AZ Alkmaar maçıyla bu akşamki maç arasındaki farkın sorulmasıyla ilgili Mourinho, "Tamamen iki farklı maçtı. Aslında Alkmaar maçına rahat gitmiştik ama bugün oyuncularımız baskıyı hissetti. Oynadığımız ilk maçtan itibaren üst tura çıkabilecek durumdaydık sıralamada. Baskıyı hissettik, bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım da bunun bilinciyle maça çıktı. İyi odaklandılar maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Rakibin yaptığı ortalarda iyi pozisyon almayı beceremedik. İkinci yarıda takım daha dengeli ve özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu ve böyle takımlar, zaman ilerledikçe gücünü kaybetmeye başlıyor. Bunun ardından da gol geldi. Golün gelmesini bekliyordum. İkinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Bugün 5 oyuncumuz kart gördü. Kulübede elimde kimse yoktu ama oyuncularım bugün gerçekten çok cesurdu, galibiyeti hak ettiler" sözlerini sarf etti.

"Bire birlerdeki güçlerini kaybettiler"

Rakibin iyi orta saha oyuncusunun sarı kart gördüğünü ifade eden Portekizli teknik adam, "Aslında biraz şanslılar çünkü bu oyunculardan birisi ikinci sarı kartını görmeliydi. Orta sahadaki isimler sarı kart görünce faul yapamaz duruma geliyorlar ve bire birlerdeki güçlerini kaybettiler. Sonrasında En-Nesyri oyuna girdi. Bugün kulübede 4 ofansif oyuncum vardı. Böyle durumlarda bir strateji bulmaya çalışıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"Gerçekten elimde çok iyi 3 forvet var"

Mourinho, sarı-lacivertli takımın hücumda çok önemli isimlere sahip olduğunun vurgulayarak, "Hepsi çok iyi isimler. Cenk diğer oyunculara göre daha az süre alıyor ama daha az süre alması, iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Gerçekten elimde çok iyi 3 forvet var. Dzeko ile En-Nesyri'yi de maç planına ve içinde bulunduğumuz duruma göre kullanmaya çalışıyorum. Goller atıyorlar ama gol dışında yaptıkları da harika. Samet bir profesyonelin olması gerektiği gibi yapıyor. Çok çalışarak para kazanılır. Bir futbolcu, hocası ona şans verdiğinde oynayarak para kazanır. Konuşarak, ağlayarak ya da menajerini gazetelere konuşturup sorun oluşturarak para kazanılmaz. Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi. 3 maçtır oynuyor ve üst seviyedeydi, onun adına gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - PRAG