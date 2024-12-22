Mourinho Safra Kesesi Ameliyatı Olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek.
Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak. - İSTANBUL
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