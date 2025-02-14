Mourinho: 'Sonuç turu aldık anlamına gelmez' - Son Dakika
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Mourinho: 'Sonuç turu aldık anlamına gelmez'

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Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yendi; Mourinho, henüz tur atlamak için yeterli olmadığını belirtti.

14.02.2025 05:00
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- Jose Mourinho: "Almış olduğumuz sonuç turu aldık anlamına gelmez"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Oyuncuların hakkını teslim etmemiz gerekiyor"

"Yusuf çok potansiyelli oyuncu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının, Anderlecht karşısında gösterdiği performanstan mutlu olduğunu belirterek, "Almış olduğumuz sonuç turu aldık anlamına gelmez" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 'Mourinho effect'in hatırlatılması ve Fenerbahçe'nin hedefiyle ilgili sorulan soruya, "Sanırım ocak ayından itibaren 10 maç yaptık. 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu da takımın üzerine koyarak geliştiğini gösteriyor. Her şey zor. Avrupa Ligi'nde henüz eleme turlarının başındayız. Tecrübeme bakarak söyleyebilirim ki; hala tur ortada, 3-0'a rağmen tur ortada. Futbolda her şey olabilir. Bugün almış olduğumuz sonuç turu aldık anlamına gelmez. Takımın performansı beni mutlu ediyor. Oyuncular ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Birlikte olmuş durumdalar. Bütün oyuncular çok güzel performans sergilediler. Bright'ı (Osayi-Samuel) çıkartma sebebim sarı kartı olması ve ikinci kartı görmesinden korktum. Amrabat'ın da sarı kartı vardı ama onu çıkaramazdım. Bugün 3 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. İrfan (Eğribayat) 2 harika kurtarış yaptı. Maçı kontrol etmeyi başardık. Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi? Bunu Belçika'da oynadığımız maçta göreceğiz" yanıtını verdi.

Maçtan sonra Jan Vertonghen'in formasını almasıyla ilgili ise Mourinho, "Vertonghen'in formasını aldım. Verthongen'in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarım olarak kalırlar. İnsan olarak formasını almış olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"Hakemin oyunu kontrol etmesinden memnunum"

Rakip takımın hakem kararlarını eleştirmesi üzerine görüşü sorulan Portekizli teknik adam, "Hakemin oyunu kontrol etmesinden memnunun. Arka direkte yapılan Bright'a yapılan penaltı pozisyonu vardı. VAR bir pozisyonu 3 dakika izliyorsa o pozisyon şüphelidir. Hakemin vermiş olduğu kararlardaki pozisyonları izlemedim, görmedim" dedi.

"Oyuncuların hakkını teslim etmemiz gerekiyor"

Takımın son maçlardaki performansıyla ilgili ise Mourinho, şunları söyledi:

"Ben maçları kazanmayı severim, mümkünse kalp krizi geçirmeden. Eğer 7-3 kazanmışsam kalp krizi geçirmemişimdir. Takım bu maçlarda farklı olarak ne yaptı; takım hata yapmadı. Bugün rakibe ilk yarı 1 pozisyon verdik. İkinci yarıda 2 uzun periyot vardı. Skriniar sadece üst seviye oyuncu değil aynı zamanda lider. Sofyan (Amrabat) çok zeki bir oyuncu. Geçmiş maçta da Levent için aynı şeyi söyledim. Topsuz oyunda kolektif çalışmanın ürünü. Biz ön bölgede (Dzeko ve En-Nesyri) onlardan çok şey talep ediyoruz. Oyuncuların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü bu da onların çalışmanın ürünü. Oyuncularımdan çok mutluyum."

"Yusuf çok potansiyelli oyuncu"

Mourinho, Anderlecht karşısında 11'de başlayan Yusuf Akçiçek ile ilgili ise, "Oynamaya başlamadan önce de belirtmiştim. Bir gün oynadığında en iyi cevabını sahada vereceğini söyledim. Her gün yapmış olduğu çalışmaların karşılığını veriyor. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar. Muhtemelen pazar günü kendisi dinlenecek. O çok potansiyelli bir oyuncu. Topla da çok kaliteli bir oyuncu. Hava toplarında da iyi. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: 'Sonuç turu aldık anlamına gelmez' - Son Dakika

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