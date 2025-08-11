Mourinho: Turun Şansı Yüzde 50 - Son Dakika
Mourinho: Turun Şansı Yüzde 50

11.08.2025 17:05
Fenerbahçe, Feyenoord ile yarınki maçta tur şansını yüzde 50 olarak değerlendiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eşleşmenin ikinci yarısına hazır olduklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, soru üzerine Galatasaray'ın ligin ilk haftasındaki maçının "1" dakikasını izlediğini belirtti.

Ligde karşılaşacakları Göztepe müsabakasını takip ettiğini aktaran Mourinho, "Burası için cehennem demiştim. Biliyorum ki taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaratabiliyor. Biz de zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Önümüzde oynayacağımız 90 belki de 90+30 dakika var. 2-1'lik sonuçla turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tedavileri tamamlanan Talisca ve İsmail Yüksek'in yarınki maçın kadrosunda yer alacağını ifade eden Mourinho, 2 oyuncunun kendilerine güç katacağını dile getirdi.

Oyundaki geçişlerin dünyadaki her teknik adam için önemli olduğunu anlatan Mourinho, "Geçişler, oyun içinde sürekli oluşuyor, yarınki maçta da çok fazla olacaktır. Elinizde hızlı oyuncular varsa buna göre oynarsınız, yavaş oyuncular varsa farklı oynarsınız. Geçiş herkes için önemlidir." diye konuştu.

Feyenoord'un lig maçı oynamasının onlar için dezavantaj oluşturmayacağını belirten Mourinho, şöyle devam etti:

"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalabilmek. Oraya kalırsak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Geçen seneye bakınca elenmiştik ve Avrupa Ligi'nde devam etmiştik. Orası diye adlandırdığım yere çok yakındık. Deplasmanda harika oynayarak penaltılarla turu kaybettik, çeyrek finale gitmeye çok yaklaşmıştık. Çeyrek finale gidince her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anki tek hedefimiz yarınki maç."

Mourinho, transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nu tanıdığını ancak futbolcunun Benfica'nın oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi.

Skriniar: "Turun ortada olduğunu düşünüyorum"

Sarı-lacivertli oyuncu Milan Skriniar, "turun ortada" olduğunu dile getirdi.

İlk maçta mağlup olduklarını hatırlatan Skriniar, "Yarınki maçta bizleri nelerin beklediğini biliyoruz. Zor maç olacak. Turun ortada olduğunu düşünüyorum taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Transfer dönemi boyunca teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ifade eden Skrinar, şunları söyledi:

"Kulübümüz, başkanımız, sportif direktörümüz ve ben, herkes bu transferin bir an önce sonuçlanması için elinden geleni yaptı. Elbette daha önce sonuçlanmasını isterdim. Ben bu sürede çalışmalarımı sürdürdüm. Önemli ve zorlu maçlara başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Kendimi hazır tutmaya çalıştım. Herkesin bu süreçte yaptığı şeylerin benim için anlamı büyük. Bu takımın kaptanlarından olduğum için gurur duyuyorum. Takımın başarılı olması için elinden geleni yapmak önemlidir, ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Mourinho'nun kendisiyle kaptanlık konusunda özel bir görüşmesinin olmadığını aktaran Skriniar, "Kaptanlar olarak dördümüzü yanına çağırdı. Hocamız Mert sahada olmadığı zamanlar için bu tercihi yaptı. Pazubendi takmak değil, önemli olan o liderliği göstermek. Hocamızın belirtmiş olduğu gibi 'cehenneme hoş geldiniz' diyoruz hiç şüphem yok taraftarlarımız yarın ciddi bir atmosfer oluşturacak." şeklinde görüş belirtti.

Skriniar, "Kimin oynadığı ya da dörtlü beşli sistemle oynamak önemli değil. Bizim için önemli olan takım olarak kazanmak ve gelişmek. Antrenmanlarda bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey kazanmak ve üst tura çıkmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

