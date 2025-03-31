Mourinho ve Buruk 3. Dönemde Karşı Karşıya - Son Dakika
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Mourinho ve Buruk 3. Dönemde Karşı Karşıya

Mourinho ve Buruk 3. Dönemde Karşı Karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde tekrar karşılaşacak.

31.03.2025 10:45
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçıyla birlikte 3. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Buruk 1 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak. 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin başına geçen Mourinho ile sarı-kırmızılarda 3. sezonunda olan Buruk, toplamda 3. defa karşı karşıya gelecek. 2'si de Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlarda Okan Buruk'un ekibi, Kadıköy'deki maçı 3-1'lik skorla kazanırken, RAMS Park'taki mücadele ise başladığı gibi 0-0 son erdi.

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasındaki maçlar şöyle:

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho ve Buruk 3. Dönemde Karşı Karşıya - Son Dakika

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