Mourinho\'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza aldı. Deneyimli teknik adama hem men hem de para cezası verildi.
Porto maçında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verildi. Bu ceza nedeniyle Portekizli teknik adam bir sonraki karşılaşmada takımının başında yer alamayacak.
Disiplin kurulunun aldığı karara göre Mourinho'ya ayrıca 3 bin 825 euro para cezası da uygulandı.
