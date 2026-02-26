Mourinholu Benfica Real Madrid\'e karşı mucizeyi başaramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında Real Madrid ile Benfica karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazandı.

RAFA SILVA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İspanyol devi Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Benfica'nın tek golü 14. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

ARDA GÜLER 100. MAÇINA ÇIKTI

Real Madrid formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli oyuncu Arda Güler, İspanyol takımıyla 100. maçına çıkarak dalya dedi.

REAL MADRID SON 16 TURUNDA

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinholu Benfica'ya iki maç sonunda toplam skorda 3-1'lik üstünlük kuran Real Madrid, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Mourinho'nun ekibi ise Avrupa'ya veda etti. Real Madrid'in bir sonraki turdaki rakibi Sporting ya da Manchester City olacak.