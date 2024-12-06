MSK Büyükçekmece Maçına Hazır - Son Dakika
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MSK Büyükçekmece Maçına Hazır

MSK Büyükçekmece Maçına Hazır

Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece'yi yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Galibiyet için sıkı çalışıyorlar.

06.12.2024 10:55
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle hazırlanan takımın başantrenör Can Sevim, "Büyükçekmece maçını kazanarak tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçen MSK, 7 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Büyükçekmece Basketbol maçına Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlanıyor. Galibiyet hedefiyle çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren basketbolcular, moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyor.

Can Sevim: "Bizim için çok önemli ve kritik bir maça çıkacağız"

MSK Başantrenörü Can Sevim, deplasman maçına sıkı bir hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, "Bizim için çok önemli ve kritik bir maça çıkacağız. Takım olarak bunun farkındayız. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Deplasmanda karşılaşacağımız Büyükçekmece maçını kazanarak tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu da başarabilecek hem güce hem kararlılığa sahibiz. Bu maçı kazandıktan sonra yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Tevfik Akdamar: "Zor bir fikstürden çıktık"

MSK oyuncusu Tevfik Akdamar da Büyükçekmece Basketbol maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Zor bir fikstürden çıktık. Çok iyi bir takımız. Her şeyden önce takım içerisinde çok iyi arkadaşlığımız var. Eğer ki istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek Mersin'e galibiyetle dönebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"Mersin çok iyi bir basketbol şehri"

Taraftar desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini vurgulayan Akdamar, "Mersin çok iyi bir basketbol şehri. Her maçımızı neredeyse kapalı gişe oynuyoruz. 8-9 bin kişiyle sahaya çıkıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Sahadaki enerjimizi veren asıl şey taraftarımız. Bu şehre ilk geldiğimde Mersin'in bir basketbol şehri olduğunu duydum. Ama buraya gelip bu duyguyu yaşamak çok daha ayrı bir şey" dedi.

Canberk Kuş: "Umarım galibiyet serisine tekrar başlayacağız"

Oyunculardan Canberk Kuş ise önlerinde birçok hedef maçlarının olduğunu kaydederek, "Cumartesi günü İstanbul'da Büyükçekmece ile oynayacağız. Umarım galibiyet serisine tekrar başlayacağız. Gayet sıkı çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MSK Büyükçekmece Maçına Hazır - Son Dakika

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