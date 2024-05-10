MSK Gaziantep\'i yendi, averaj elde etmek istiyor

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Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Gaziantep Basketbol karşısında galibiyete ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), ikinci maçı da kazanarak averaj elde etmek istiyor.

Sezon boyunca rakibine karşı üstünlük sağlayamayan MSK, Edip Buran Spor Salonu'ndaki çekişmeli geçen mücadelede Gaziantep Basketbol'u 89-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. Aldığı galibiyetle taraftarlarını sevindiren Mersin temsilcisi, yarın Edip Buran Spor Salonu'nda ikinci kez karşılaşacağı Gaziantep Basketbol'u yenerek seride averaj elde etmek istiyor.

MSK, yarı finalde son maçını ise 15 Mayıs'ta Gaziantep'te oynayacak.

"Henüz hiçbir şey bitmedi"

Başantrenör Can Sevim, zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Henüz hiçbir şeyin bitmediğini ifade eden Sevim, "Sadece bir galibiyet aldık. 3 galibiyet almamız gerekiyor. Cumartesi bir maçımız daha var. Onu da kazanarak Gaziantep'e gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu sezon boyunca gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Sevim, yarın oynayacakları karşılaşmada tüm sporseverleri yanlarında görmek istediklerini kaydetti. - MERSİN