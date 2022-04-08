MSKÜ'nden sportif başarı - Son Dakika
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MSKÜ'nden sportif başarı

08.04.2022 13:38
MSKÜ'nden sportif başarı

Bünyesinde yer alan çeşitli takımlar ile yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada boy gösteren MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversiteye madalyalar ve dereceler ile dönüyor.

Bünyesinde yer alan çeşitli takımlar ile yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada boy gösteren MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversiteye madalyalar ve dereceler ile dönüyor.

MSKÜ Atletizm Kadın Takımı, Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Atletizm Kadın Takımında bireysel olarak Şerife Uysal 60 metre engelli ve 200 metre yarışlarında Türkiye birincisi; Miray Nisa Ürün üç adım atlama yarışında Türkiye üçüncüsü; Derya Kaya 3 Bin metre yarışında Türkiye üçüncüsü; Rahime Tekin ise 800 metre ve Bin 500 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, ayrıca bayrak takım yarışlarında 4x200m kategorisinde kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu; erkeklerde ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda ise 121 üniversiteden 700'ü aşkın sporcu mücadele etti. MSKÜ Kick Boks Takımı bu yılki organizasyonda da geleneği sürdürerek kürsüde yer almayı başardı. Takım 2'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak 'Kadınlar K1' kategorisinde Türkiye ikincisi ve 'Kadınlar Full Contact' kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

MSKÜ Kadın ve Erkek Hokey Takımları da Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda göz doldurdu. Şampiyona'da çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 sporcu mücadele etti. MSKÜ'yü temsil eden 7 kadın ve 11 erkek öğrenci şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Hokey Takımı Türkiye ikincisi, Kadın Hokey Takımı ise Türkiye dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Kadın Erkek 1. Lig müsabakalarında milli sporcular ile yarışan MSKÜ Voleybol Kadın 1'nci Lig Takımı da müsabakadan üçüncülük ile ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyet takviminde yer alan Basketbol 1. Lig müsabakalarında mücadele eden MSKÜ Kadın ve Erkek Basketbol Takımları ise tek devreli lig usulüne göre mücadele edilen turnuvada, tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. - MUĞLA

MSKÜ'nden sportif başarı
MSKÜ'nden sportif başarı
MSKÜ'nden sportif başarı
MSKÜ'nden sportif başarı

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MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü MSKÜ, 1. Lig'den bronz madalya ile döndü

Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversiteler, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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