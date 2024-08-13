Muay Thai İller Arası Zafer Kupası Tamamlandı

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Muay Thai İller Arası Zafer Kupası, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

10 farklı ilden gelen 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, Muay Thai sporunun gelişimine katkı sağlamak ve sporcuların yeteneklerini sergilemek amacıyla düzenlendi. Müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Ödül töreni, başarılar taçlandırıldı

Turnuvanın en heyecanlı ve anlamlı anlarından biri de ödül töreni oldu. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular, büyük bir coşkuyla ödüllerini aldı.

Turnuva boyunca müsabakaları yakından takip eden Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun sonunda yaptığı açıklamada, "Bu yılki Muay Thai İller Arası Zafer Kupası, sporun birlik ve beraberlik ruhunu mükemmel bir şekilde yansıttı. Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu büyük organizasyon, Muay Thai sporunun ülkemizdeki yaygınlığını ve kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. 750 sporcu, 10 il ve birçok teknik yetenek, turnuvanın kalitesini ve zenginliğini artırdı. Müsabakalar sırasında gösterilen performanslar, sporcularımızın Muay Thai'nin teknik ve fiziksel zorluklarına ne denli hazır olduklarını ortaya koydu" dedi. - AFYONKARAHİSAR