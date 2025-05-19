Muay Thai Türkiye Birinciliği Afyon\'da Başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Okul Sporları Muay Thai Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisinin ardından başladı. Organizasyona 47 ilden 400'e yakın sporcu katılım sağlarken, genç sporcuların heyecanı ve enerjisi salonu dolduran izleyicilere de yansıdı. Açılışa Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Ege Bölge Başkanı Serdar Şanlı katılım sağladı.

Açılış konuşmasında söz alan İl Müdürü Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın spor organizasyonları konusundaki ev sahipliği tecrübesine dikkat çekerek, bu tür etkinlikleri devam edeceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR