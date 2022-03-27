Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

27.03.2022 15:47
Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası Kemer'de başladı.

Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası Kemer'de başladı. Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış törenine, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Kemer Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve antrenörler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Gemici, şampiyonaya katılan sporcuları ve antrenörleri Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünden hareket ettiklerini belirterek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

"Başarılar diliyorum"

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız da kendilerini Kemer'de ağırlayan Kaymakam Gemici ile Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi. Şampiyonaya katılan sporcuların Muaythai Milli Takımının temelini oluşturacağına değinen Yıldız, "Organizasyonda milli takımımızın da temelini oluşturuyoruz. Daha sonra süper lig oluşturacağız. Süper ligde şampiyon olanlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Gemici ve Başkan Topaloğlu'na organizasyona olan desteklerinden dolayı plaket verildi. Şampiyonadaki müsabakalar, çekişmeli anlara sahne olurken, bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, 31 Mart Perşembe günü sona erecek. - ANTALYA

Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı
Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

YORUMLAR
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Bahri Tanrıkulu, Hasan Yıldız, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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