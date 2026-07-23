Muaythai'de Kadın Sporcu Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muaythai'de Kadın Sporcu Sayısı Artıyor

23.07.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythai'de kadın sporcu oranı %45'e ulaştı, hedef eşitlik ve daha fazla kadın sporcu çekmek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, son zamanlarda muaythaide kadın sporcu sayısının çok arttığını belirterek, "Eskiden yüzde 80 erkek yarışmacı vardı. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek" dedi.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakaları için Karaman'ın Sarıveliler ilçesine gelen Yıldız, AA muhabirine, muaythai sporunu farklı il ve ilçelere taşıyarak sporun yaygınlaşmasını amaçladıklarını, böylece daha fazla gencin muaythai ile tanışmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Federasyonun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yıldız, 250 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştıklarını, bunlardan 40 bininin aktif olarak müsabakalarda yer aldığını belirtti.

"Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak"

Yıldız, iki yıl önce başlattıkları 7 bölge şampiyonası projesiyle sporculara daha fazla müsabaka yapma imkanı sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7 bölgede 7 bölge şampiyonası düzenliyoruz. Yani Doğu Anadolu'dan Ege Bölgesi'ne kadar ayrı ayrı bölgesel şampiyonalar yapıyoruz. Bu, sporcu kalitesini artırdığı gibi altyapının güçlenmesine de ciddi katkı sağlıyor. Metropollerde zaten her türlü spor dalı yapılıyor. Buna doymuşlar. Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak. Son zamanlarda özellikle kadın sporcu sayımız çok arttı. Eskiden yarışmacıların yüzde 80'i erkekti. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek. Sporun içinde kadın-erkek eşitliği olduğunu, sporun daha ahlaklı ve daha düzeyli ilerlediğini görüyoruz."

Hedef Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk

Milli takımın son yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza attığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"2025'te Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Son yıllarda düzenlenen şampiyonalarda ya birinci ya da ikinci oluyoruz. Bu yılki hedefimiz, madalya sayısından ziyade altın madalya sayısını artırarak takımı zirvede tutmak. Dünyanın zirvesine oturabilmek için 20 gümüş ya da bronz madalya almanız bir şey ifade etmiyor. 4-5 altın madalya aldığınız zaman zirveye oturuyorsunuz. Hedefimiz, 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'nda şampiyon olmak. Bu sporda dünyadaki en güçlü takımlardan biriyiz."

Yıldız, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasının önemine dikkati çekerek, sporun fiziksel gelişimin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal gelişime de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai'de Kadın Sporcu Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Resmen uyuşturucu imalathanesi
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Resmen uyuşturucu imalathanesi
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:54:38. #7.12#
SON DAKİKA: Muaythai'de Kadın Sporcu Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.